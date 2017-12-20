Elif Elmas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Dünya Göçmenler Günü nedeniyle düzenlenen 'Anadolu Dünya Dolu' programına katılan Fenerbahçeli genç yıldız Elif Elmas'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili Instagram paylaşımı, sosyal medya dünyasına damga vurdu.
Fenerbahçe'nin Makedonya asıllı genç futbolcusu Elif Elmas, Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Anadolu Dünya Dolu' etkinliğine katıldı. Eto'o, Quaresma, Muslera, Janssen, Gomis gibi isimlerle beraber spor dünyasını temsilen etkinliğe katılan Elmas'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.
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