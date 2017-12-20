Elif Elmas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Fenerbahçe'nin Makedonya asıllı genç futbolcusu Elif Elmas, Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Anadolu Dünya Dolu' etkinliğine katıldı. Eto'o, Quaresma, Muslera, Janssen, Gomis gibi isimlerle beraber spor dünyasını temsilen etkinliğe katılan Elmas'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.