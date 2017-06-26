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Beşiktaş yönetiminden Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesine özel madde

Beşiktaş Yönetimi, kaptan Oğuzhan Özyakup’un geçtiğimiz günlerde 5 yıl uzatılan sözleşmesine yıldız oyuncunun özel talebiyle Roma, Napoli, Sevilla, Atletico Madrid ve Monaco’ya gitmesi koşuluyla 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu.

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Beşiktaş Yönetimi, kaptan Oğuzhan Özyakup’un geçtiğimiz günlerde 5 yıl uzatılan sözleşmesine yıldız oyuncunun özel talebiyle Roma, Napoli, Sevilla, Atletico Madrid ve Monaco’ya gitmesi koşuluyla 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu.

Siyah-beyazlılar yeni sözleşmeye Oğuzhan’ın bu kulüplerden birine veya başka bir ekibe gitmesi halinde, “Türkiye’ye geri dönmesi durumunda başka bir takımda oynayamaz” maddesi de eklemişti. 

Roma’nın 9 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği Oğuzhan’ın ileride Türkiye’deki ezeli rakiplerle anlaşmasının önüne geçmek isteyen Beşiktaş satış sözleşmesine başka özel maddeler de koydurmayı düşünüyor. Oğuzhan’ın bir sonraki olası satışından pay isteyen siyah-beyazlılar, transfer konusunda son kararı yıldız futbolcuya bırakacak. Oğuzhan ayrılmak isterse satış operasyonu belirlenen koşullarla gerçekleşecek.

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