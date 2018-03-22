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Eljif Elmas, Aykut Kocaman'ın gözünden düştü

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.

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Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Eljif Elmas, 18 yaşını doldurmadığı için ligin ilk devresinde Fenerbahçe forması giyememişti. Makedon orta saha, ligin ikinci yarısıyla birlikte yavaş yavaş süre almaya başlamış hatta Trabzonspor maçında oyuna sonradan girip performansıyla büyük beğeni kazanmıştı. Ancak genç oyuncunun U21 Ligi'ndeki Beşiktaş derbisinde yaptığı hareket, Kocaman'ı hayli kızdırdı.

SABRINI TAŞIRDI!

Aykut Kocaman, ligdeki Beşiktaş maçında Eljif'i kadroya almayı planlıyordu. Ancak son dakika kararını değiştiren deneyimli çalıştırıcı, Makedon yıldızı U21 Ligin'de siyah beyazlılarla oynanan derbiye yönlendirdi. Genç orta sahanın da alt yapı mücadelesinde Beşiktaş Futbolcuya çok sert müdahalesi, Kocaman'ın sabrını taşırdı. Bu hareketi kendisine tepki olarak gören tecrübeli hoca, o andan itibaren idmanlarda Eljif Elmas'ın yüzüne bakmadı.

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