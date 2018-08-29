Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna alındı

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Makedonya’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı Cebelitarık ve Ermenistan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Fenerbahçe’den Eljif Elmas da çağrıldı.

Makedonya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Angelovski, kadroya 18 futbolcu dahil etti.

Makedonya, UEFA Uluslar Ligi D Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül’de deplasmanda Cebelitarık, 9 Eylül’de evinde Ermenistan ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Gimnastic), David Mitov Nilsson (Norrköping)

Defans: Stefan Ristovski (Sporting Lizbon), Kire Ristevski (Vasas), Visar Musliu, Egzon Bejtullai (Shkendija), Darko Velkovski (Rijeka), Mite Cikarski (PAS Giannina)

Orta saha: Eljif Elmas (Fenerbahçe), Arija Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (Ferencvaros), Boban Nikolov (Vidi), Ezgjan Alioski (Leeds United)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski (Palermo), Ivan Trickovski (AEK Larnaka)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi ve turistik değerlerimizi bayramlarımıza kurban etmeyelim

Tarihi ve turistik değerlerimizi bayramlarımıza kurban etmeyelim

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD'li doktordan ölümle ilgili ürküten açıklama!

ABD'li doktordan ölümle ilgili ürküten açıklama!

Dünyanın en komik hayvanları

Dünyanın en komik hayvanları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA