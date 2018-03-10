Eljif Elmas'ın morali çok bozuk
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak ikinci yarıda kadroya dahil olan Eljif Elmas'ın morali bozuk.
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak ikinci yarıda kadroya dahil olan Eljif Elmas'ın morali bozuk.
Önce yaş sınırına takılan Makedon oyuncu şimdi de forma şansı bulamıyor. Kritik bir süreçten geçen sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman risk almak istemediği için kadroya giremeyen Elif büyük üzüntü yaşıyor.
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