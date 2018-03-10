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Eljif Elmas'ın morali çok bozuk

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak ikinci yarıda kadroya dahil olan Eljif Elmas'ın morali bozuk.

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Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak ikinci yarıda kadroya dahil olan Eljif Elmas'ın morali bozuk. 

Önce yaş sınırına takılan Makedon oyuncu şimdi de forma şansı bulamıyor. Kritik bir süreçten geçen sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman risk almak istemediği için kadroya giremeyen Elif büyük üzüntü yaşıyor. 

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