Elmander'den Fatih Terim mesajı: Kulüp için doğru adam
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Johan Elmander, Fatih Terim'in gelişini destekledi.
SavaşçılığıylaGalatasaray taraftarlarının gönlünde taht kuran Johan Elmander, sosyal medya hesabından Fatih Terim'in gelişini destekledi. İsveçli futbolcu tecrübeli çalıştırıcı ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Görev için, kulüp için ve taraftarlar için doğru adam. Hoş geldin" ifadelerini kullandı.
Elmander'in Hasan Şaş ile birlikte Fatih Terim'in yeni yardımcıları olması bekleniyor.
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