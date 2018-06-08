Elmander'den Fatih Terim'e Felipe Mora önerisi

CİM-BOM yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ederken, Teknik Direktör Fatih Terim’in yardımcılarından olan ve futbolcu izleme komitesinde görev yapan Johan Elmander’den flaş bir öneri geldi. Geçtiğimiz günlerde Sırbistan ile Şili arasında oynanan hazırlık karşılaşmasını izleyen İsveçli eski santrforun Felipe Mora için yönetime olumlu rapor verdiği kaydedildi. Elmander’in, “Mora çok yetenekli bir forvet. Yaşı da genç. Galatasaray’a faydalı olur. Alınmasını tavsiye ederim” ifadelerini kullandığı belirtildi. CD Cruz Azul forması giyen Felipe Mora geçen sezon 34 maçta 2 bin 549 dakika süre alırken, rakip fileleri 14 kez havalandırdı. 24 yaşındaki Şili’li oyuncunun maliyetinin 3 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.