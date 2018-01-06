Elmander'den Galatasaray açıklaması: İlerde neler olacağını göreceğiz
Futbol kariyerini sonlandıran Johan Elmander, İsveç basınına verdiği röportajında Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik heyetinde yer alıp almayacağının sorulması üzerine kısa bir açıklama yaptı.
Aktif futbol yaşantısını sonlandırdığını açıklayan Johan Elmander'e İsveç basını Galatasaray'ı sordu.
Orgryte forması altında futbol kariyerini sonlandırdığını Elmander, Fatih Terim'in yardımcısı olabileceği yönünde çıkan haberler hakkında konuştu.
İsveçli tecrübeli golcü fantastik bir kariyere sahip olduğunu söylerken ''Bulunduğum kulüplerde inanılmaz zamanlar geçirdim. Toulouse'da yüksek bir seviyeye ulaştım. Sonra Premier League'e gittim. Ve daha sonra dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'da oynadım. Dünya Kupası, Feyenoord, Djurgardens NAC Breda ve Orgyte... Hepsinin bende özel bir yeri var'' ifadelerini kullandı.
36 yaşındaki İsveçli yıldız, Galatasaray'da göreve gelen Fatih Terim'in yardımcısı olacağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine ''Bu konu hakkında yorum yapmayacağım. İleride neler olacağını göreceğiz'' ifadelerini kullandı
Futbola veda ettikten sonra ailesiyle de daha çok ilgilenmek istediğini söyleyen Elmander'in bir süredir Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından biri olacağı konuşuluyordu. Florya'da farklı bir atmosfer yaratmak için eski oyuncularını teknik ekibe katan Fatih Terim'in de Elmander ismine sıcak baktığı biliniyor.
Sporx
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