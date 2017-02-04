Emenike Beşiktaş derbisiyle geri dönmek istiyor

Apple ve Samsung’dan dudak uçuklatan yatırım

Akıllı telefon dünyasının iki devi Apple ve Samsung, dünyada en fazla akıllı telefon satan şirketler. Telefon satışı fazla olunca haliyle bileşen satın alımında da şirketlerin donanımlara yüklü miktarda paralar harcaması gerekiyor. Samsung ve Apple’ın yalnızca 2016 yılında yarı iletkenler için harcadığı para ise ağızları açık bıracak türden.