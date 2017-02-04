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Emenike Beşiktaş derbisiyle geri dönmek istiyor

Yönetim tarafından affedilen ve takımla çalışmalara başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Advocaat’ın yarınki mücadelede kendisine şans vermesini bekliyor.

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Nijeryalı’nın Fenerbahçe kariyeri, 2 sene önce oynanan bir Beşiktaş derbisinde taraftarla yaşadıkları yüzünden darbe yemişti.
 
Emenike, şimdi yine bir başka Beşiktaş maçıyla yeniden doğmak istiyor.
 
Yönetim tarafından affedilen ve takımla çalışmalara başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Advocaat’ın yarınki mücadelede kendisine şans vermesini bekliyor. Hollandalı teknik adam, öğrencisini zorlu mücadelenin kadrosuna almayı planlıyor.

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