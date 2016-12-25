Emenike bombası! İşte yeni takımı...

Fenerbahçe’de disiplinsiz davranışlarıyla Dick Advocaat’ı bıktırıp kadro dışı kalan Nijeryalı forvet, Rusya’ya geri dönmeye yakın duruyor. Spartak Moskova’nın yeniden istediği tecrübeli golcü için maaşına karşılık transfer seçeneği öne çıkıyor.

Fenerbahçe’de bir türlü isteneni veremeyen ve Dick Advocaat’ın raporuyla kadro dışı kalan Emmanuel Emenike’nin gönderilmesi için hazırlıklar yapılıyor.

Son 3 senedir sürekli olarak sorunlarla gündeme gelen Emenike’nin durumundan sıkılan sarı-lacivertliler elden çıkarmayı planlıyor.

Kiralık göndermeye de sıcak bakmayan ve tamamen Nijeryalı yıldızla yolları ayırmayı düşünen Fenerbahçe’de Rusya’dan gelen teklif gündeme alındı.

2011-13 yılları arasında forma giydiği Spartak Moskova’nın yeniden Emenike ile ilgilenmesi önemli bir fırsat olarak ön plana çıktı. Rusya’nın Sportfakt sitesine konuşan tecrübeli yıldızın menajeri Erdem Konyar, Spartak Moskovalı yöneticilerle transfer görüşmesi yapacaklarını doğruladı.

Menajer Konyar, “Başkent Moskova’da sezon sonuna kadar kiralık transferi için yarın (bugün) görüşmeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bu arada Fenerbahçe yönetiminin ise 28 yaşındaki golcüyü Spartak Moskova’ya vermek istediği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin herhangi bir bedel istemediği, sadece sezon sonuna kadar olacak maaşının Rus kulübü tarafından karşılanması konusunda ısrar ettiği öğrenildi.

Anlaşma aranıyor

Spartak Moskova’nın da bu opsiyona sıcak baktığı, anlaşma halinde Ocak 2017’de imzaların atılacağı dile getirildi. Spartak Moskova, Rusya Premier Lig’inde 17. hafta sonunda 40 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Emenike istekli

Rusya Premier Lig’de liderlik koltuğunda oturan Spartak Moskova, kadrosundaki forvet eksikliğini tamamlamak istiyor. Kadrosunda direkt forvet oynayan oyuncu eksikliği çeken Rus kulübü, Emmanuel Emenike dışında birçok alternatif bulunuyor.

Ancak bonservisiyle beraber bir transfer isteyen Moskova ekibi, transfer listesini de epey kabarık tuttu. Sportfakt’ın özel haberine göre Spartak Moskova, Torino’dan Adem Ljajic, Milan’dan Luiz Adriano ve Inter’den Stevan Jovetic’i izliyor. Ancak bu oyuncuların hem çok pahalı olması hem de Rusya’yı düşünmemesi sıkıntı çıkarıyor.

Diğer oyuncuların aksine Emmanuel Emenike 2011-13 yılları arasında forma giydiği Spartak Moskova’da oynamaya sıcak bakıyor.

Avrupa’yı düşünüyor

Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan ve yol ayrımına gelen Emmanuel Emenike, kariyerini Avrupa’da sürdürmeyi istiyor. Daha önce olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ya da Çin gibi mesafe olarak uzak ülkeleri istemeyen Emenike, daha iyi bir ligde olmayı hedefliyor.

Londra’da evi olduğu için İngiltere’de yaşamayı ve futbol oynamayı çok isteyen tecrübeli futbolcu, bir diğer opsiyon olan Rusya’ya da soğuk durmuyor. Rusya Ligi’ni tanıyan Emenike’nin iddialı bir takımda oynama isteği bulunuyor.

3: Emmanuel Emenike bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 10 maça çıktı ve 3 gol attı. Emenike ayrıca 1 de asist yaparken, 629 dakika sahada kaldı. Nijeryalı, toplamda ise 20 maçta 7 gol, 4 asiste imzasını koydu.

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