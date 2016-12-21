Emenike için Spartak Moskova tekrardan devreye girdi

Van der Wiel ile birlikte kadro dışı kalan Emmanuel Emenike’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Yönetim bu nedenle az da olsa gelir elde etmek adına Nijeryalı forveti ara transfer döneminde elden çıkarmak istiyor.

Avrupa’dan talibi olmayan 29 yaşındaki oyuncuyla eski kulübü Spartak Moskova ilgileniyor. Ligde lider olmasına rağmen gol yollarınca sıkıntı yaşayan Kırmızı-Beyazlılar’ın uygun bir bedelle Emenike’yi geri almak istedikleri kaydedildi. (Fanatik)