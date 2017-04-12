Wigan Emenike'ye şartlı evet dedi!

Tüm Premier Lig takımlarına önerilen Nijeryalı oyuncuya, bir takım dahi talip olmadı. Emenike'nin İngiltere'den gelen tek talibi ise, Championship'de küme düşmeme mücadelesi veren Wigan oldu. Ancak Wigan da menajere "Oyuncuya bonservis ödemeyiz, kendisiyle de sadece 1 yıllık sözleşme yaparız" şartını koştu.