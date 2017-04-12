Wigan Emenike'ye şartlı evet dedi!
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve kendisine kulüp bakan Emenike, İngiltere'de Championship'de küme düşmeme mücadelesi veren Wigan'a gitmek istiyor ama...
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Tüm Premier Lig takımlarına önerilen Nijeryalı oyuncuya, bir takım dahi talip olmadı. Emenike'nin İngiltere'den gelen tek talibi ise, Championship'de küme düşmeme mücadelesi veren Wigan oldu. Ancak Wigan da menajere "Oyuncuya bonservis ödemeyiz, kendisiyle de sadece 1 yıllık sözleşme yaparız" şartını koştu.
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