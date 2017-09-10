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Emmanuel Adebayor, üç büyüklere bela oldu!

Medipol Başakşehir'in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor'un Fenerbahçe, Galatasray ve Beşiktaş'a karşı sergilediği performans dikkat çekiyor.

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Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor büyük maçları seviyor.
 
Yıldız isim üç büyüklere karşı 8 maça çıkarken, bu maçlarda tam 6 gol atmayı başardı.
 
Togolu yıldız, Fenerbahçe ağlarına 4 maçta 2 gol bırakırken, Galatasaray'a ise 2 maçta 3 gol attı.
 
Adebayor Beşiktaş'a karşı ise 2 maçta 1 gol kaydetmeyi başardı.
 
Sporx

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