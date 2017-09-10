Emmanuel Adebayor, üç büyüklere bela oldu!
Medipol Başakşehir'in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor'un Fenerbahçe, Galatasray ve Beşiktaş'a karşı sergilediği performans dikkat çekiyor.
Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor büyük maçları seviyor.
Yıldız isim üç büyüklere karşı 8 maça çıkarken, bu maçlarda tam 6 gol atmayı başardı.
Togolu yıldız, Fenerbahçe ağlarına 4 maçta 2 gol bırakırken, Galatasaray'a ise 2 maçta 3 gol attı.
Adebayor Beşiktaş'a karşı ise 2 maçta 1 gol kaydetmeyi başardı.
Sporx
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