Emmanuel Eboue Türk Ocağı Limasol takımına transfer oldu
Galatasaray'ın eski oyuncusu Emmanuel Eboue, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımlarından Türk Ocağı Limasol ile anlaştı.
Bir dönem Arsenal ve Galatasaray forması da giyen Emmanuel Eboue'nin yeni durağı KKTC oldu.
34 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız, eski menajerine ödeme yapmadığı için FIFA tarafından verilen 1 yıllık men cezasını tamamlamış ve yeşil sahalara geri dönmüştü.
Yıldız isim, kariyerini Türk Ocağı Limasol takımında sürdürecek.
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