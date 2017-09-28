Emmanuel Eboue Türk Ocağı Limasol takımına transfer oldu

Bir dönem Arsenal ve Galatasaray forması da giyen Emmanuel Eboue'nin yeni durağı KKTC oldu.

34 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız, eski menajerine ödeme yapmadığı için FIFA tarafından verilen 1 yıllık men cezasını tamamlamış ve yeşil sahalara geri dönmüştü.

Yıldız isim, kariyerini Türk Ocağı Limasol takımında sürdürecek.