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Emmanuel Eboue Türk Ocağı Limasol takımına transfer oldu

Galatasaray'ın eski oyuncusu Emmanuel Eboue, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımlarından Türk Ocağı Limasol ile anlaştı.

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Bir dönem Arsenal ve Galatasaray forması da giyen Emmanuel Eboue'nin yeni durağı KKTC oldu.

34 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız, eski menajerine ödeme yapmadığı için FIFA tarafından verilen 1 yıllık men cezasını tamamlamış ve yeşil sahalara geri dönmüştü.

Yıldız isim, kariyerini Türk Ocağı Limasol takımında sürdürecek.

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