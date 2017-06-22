Emmanuel Emenike'nin Olympiakos'a transfer olacağı iddia edildi

Fenerbahçe'nin yıldızları Emmanuel Emenike ve Fernandao, Olympiakos'a transfer olacak mı? Fenerbahçe'nin iki forvet oyuncusu ile ilgili Yunan basınında çarpıcı iddialar geldi.

Çıkan haberlere göre; Dieumerci Mbokani'nin sağlık kontrollerini geçememesinin ardından yeni ve maliyeti düşük bir isim arayan Olympiakos'un gündemine hem Fernandao hem Emenike'nin geldiği belirtildi. Fernandao tarzı bir forvet istemeyen Olympiakos'un Emenike'de karar kıldığı yazıldı.

Olympiakos yetkililerinin Emmanuel Emenike konusunda girişimlerinin olduğu, transferinin kısa süre içerisinde bitmenin beklendiği bilgisi verildi.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye 4. kez gelen Emmanuel Emenike, oynadığı 27 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yaptı. (Sporx)