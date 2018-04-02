Emmanuel Frimpong: Nasri'yi sevmiyorum çünkü o bir aptal

Sezona Antalyaspor ile başlayan ve doping sebebiyle 6 ay futboldan men cezası alan Samir Nasri hakkında ilginç bir açıklama geldi.

Arsenal'de 2011-2012 sezonunda Samir Nasri'nin takım arkadaşı olan Ganalı futbolcu Emmanuel Frimpong, Samir Nasri'nin bir aptal olduğunu söyledi.

"APTAL BİR İNSAN"

Nasri'nin dopingten ceza almasına şaşırmadığını dile getiren Emmanuel Frimpong, "Ceza almasına asla şaşırmadım. Onu sevmiyorum çünkü bir aptal ve basit bir insan. Ona asla saygı göstermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"BENİ SUÇLAMAYA BAŞLADI"

2011-2012 sezonunda Arsenal'in Liverpool'a 2-0 mağlup olduğu karşılamanın ardından soyunma odasında yaşananları anlatan Ganalı futbolcu, "Maç bittiğinde soyunma odasına geldik. Wenger'in kızmasını bekliyordum ama oldukça sakindi. Çok genç bir oyuncuydum ve Nasri beni suçlamaya başladı. Herkesi hayal kırıklığına uğratmış gibi hissettim. Gerçekten beni suçluyordu ve ne yapacağımı bilmiyordum" şeklinde konuştu.

Arsenal'de kariyerine başlayan 26 yaşındaki Emmanuel Frimpong, şu anda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Ermis Aradippou'da forma giyiyor.

(Sporx)