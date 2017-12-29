Emmanuel Mas, Boca Juniors'a imza atmak üzere

Trabzonspor’un sol beki Emmanuel Mas, adım adım Boca Juniors’a yaklaşıyor. Devre arası transfer döneminde Trabzonspor’dan ayrılması beklenen Arjantinli futbolcu, transferde önemli adımlar attı.

Arjantin basınında yer alan haberde, Mas’ın 2018’in ilk günlerinde Boca Juniors ile resmen anlaşacağı kaydedildi.

Görüşmelerin bir hayli ilerlediği ve anlaşma noktasına gelindiği vurgulandı. Hatta Mas’ın Trabzonspor’da bu hafta son maçlarını oynadığı, Boca Juniors için hazırlıklara başladığı da habere detay olarak eklendi.

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