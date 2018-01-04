Emmanuel Mas, Boca Juniors'a imzayı attı
Trabzonspor’un Arjantinli futbolcusu Emmanuel Mas, bordo-mavili takımdan ayrıldı.
Başarılı sol bek, ülkesinin takımlarından Boca Juniors’a imza attı.
KAP’A BİLDİRİLDİ
Trabzonspor Emmanuel Mas’ı KAP’a bildirdi. Yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
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