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Emmanuel Mas, Boca Juniors'a imzayı attı

Trabzonspor’un Arjantinli futbolcusu Emmanuel Mas, bordo-mavili takımdan ayrıldı.

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Başarılı sol bek, ülkesinin takımlarından Boca Juniors’a imza attı.

KAP’A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor Emmanuel Mas’ı KAP’a bildirdi. Yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,

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