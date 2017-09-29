Emmmanel Eboue, KKTC takımlarından Türk Ocağı Limasol ile anlaştı

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra kariyerini düzenli olarak bir takımda sürdüremeyen Eboue, yeşil sahalara geri dönüyor.

34 yaşındaki oyuncu, K-Pet Süper Lig Ekibi Türk Ocağı Limasol ile anlaşmış ve KKTC'de kulüp yöneticileri ve taraftarlar tarafından karşılanmıştı.

Emmanuel Eboue, kendisini 1 yıllığına Türk Ocağı Limasollu yapan imzayı, Kuzey Kıbrıs Futbol Federasyonu'nda attı.

Bir dönem ülkemizde Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor ve Şanlıurfaspor formaları giyen Kongolu golcü Lomana LuaLua da geçtiğimiz günlerde K-Pet Süper Lig'in yeni ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova ile sözleşme imzalamıştı.

Ajansspor