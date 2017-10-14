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Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da kapanacak yolları açıkladı

İstanbul'da 15 Ekim Pazar günü 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da kapatılacak yollara vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte İstanbul'da kapatılacak yollar ve kullanılacak alternatif yollar...

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53.  Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla İstanbul'da yarın saat 10.30'dan etkinlik bitimine  kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzahgahlar belli oldu. Peki İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 53.  Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar...

Kentte saat 10.30'dan itibaren, Tepeören Mahallesi Ballıca  Yolu-İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Tepeören Mahallesi Sakarya  Sokak-İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Tepeören Mahallesi Salkım Sokak-  İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Tepeören Mahallesi Hudut Caddesi  (Kurnaköy/Kurtdoğmuş Bağlantı Yolu)- İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi,  Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi-İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi,  Fatih Mahallesi Fettah Başaran Caddesi-İstanbul Park Yolu bağlantı noktası, Fatih  Mahallesi Fettah Başaran Caddesi-Orhanlı Gişeler bağlantı noktası, Fatih  Mahallesi Orhanlı Gişeler- İstanbul Park Yolu ayrımı, Kurnaköy/Ömerli  Yolu-İstanbul Park Bulvarı kesişimi, Tepeören Mahallesi Karacabey Caddesi-  İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Tepeören Mahallesi Karadağ Caddesi-  İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak-  İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Tepeören Mahallesi Medeniyet Bulvarı-  İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi trafiğe kapatılacak.

Sabiha Gökçen - Orhanlı Gişeler istikameti, Orhanlı Geliş - Orhanlı  Gişeler Dönüş Varyant başlangıcı, Orhanlı Gişeler Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş  yönü, Kurtköy Karayolları Şefliği önü (Akfırat), Harmandere - Kurtköy Katılım,  Sabiha Gökçen Geliş - Kurtköy istikameti, Opet Mehmetçik Tesisleri İstanbul  istikameti Tem Otoyolu, Tem Otoyolu Orhanlı Kuzey Katılım, Tem Otoyolu Mecidiye  ayrımı Yavuz Sultan Selim Köprü yönü kuzey yol, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy  Gişeler Yavuz Sultan Selim Köprü yönü kuzey yol, Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ  Gişeler Yavuz Sultan Selim Köprü yönü kuzey yol, Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye  Gişeler Yavuz Sultan Selim Köprü yönü kuzey yol, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli  Gişeler Yavuz Sultan Selim Köprü yönü kuzey yol, Kuzey Marmara Otoyolu Riva  Gişeler Yavuz Sultan Selim Köprü yönü kuzey yol, Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos  Uskumru Gişeler ayrım ve katılım, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri ayrım ve katılım,  Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Sultangazi-Arnavutköy ayrım ve katılım, Kuzey  Marmara Otoyolu Bahçeşehir - Olimpiyat Stadı ayrım ve katılım, Kuzey Marmara  Otoyolu Başakşehir kuzeyden güneye katılım üstten dönüş köprüsü, Kuzey Marmara  Otoyolu Tekstilkent Hal ve Otogar ayrım ve katılım saat 10.50 itibarıyla trafik  akışı kesilecek.

Saat 12.00 itibarıyla Basın Ekspres Yolu Havalimanı istikameti  (Depozito Kavşak ve 3. köprüden geliş TEM'den Edirne istikameti ile Ankara  istikameti dönüşlerine yönlendirilecek), D100 Güney Transit Yol Sefaköy-Fidanlık  ile Ayvansaray ayrımları arası kapatılacak.

Haliç'ten başlayarak Balat Sahil Yolu ile Sahil Kennedy Caddesi  Çatladıkapı arası çift yönlü, Ayvansaray ve Mürselpaşa caddeleri ve bağlı  sokaklar, Kadir Has Caddesi ve bağlı sokaklar, Abdülezelpaşa Caddesi ve bağlı  sokaklar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlı sokaklar, Prof. Cemil Birsel Caddesi  ve bağlı sokaklar, Reşadiye Caddesi ve bağlı sokaklar, Galata Köprüsü, Ankara  Caddesi (Ebu Suud Caddesi ile Sirkeci arası), Gülhane Parkı Alt Kapı Girişleri,  Ahırkapı İskele Sokak, Ahırkapı Sokak, Aksakal Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesi,  Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Atmeydanı Caddesi, Peykhane  Caddesi, Üçler Sokak, Sultanahmet Meydan saat 11.00 itibarıyla kapalı olacak.

Alternatif güzergahlar

Kapalı yollar nedeniyle ise trafik akışı Kocaeli- İstanbul istikameti  Şekerpınar gişelerden D100 Karayolu istikametine, Orhanlı Gişeler ve Kurtköy  gişeler İstanbul yönüne gidecek araç için trafik akışı D100 Karayolu'na,  Sultanbeyli katılımdan itibaren Kuzey Yol trafik akışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü  ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine, Kuzey Marmara Otoyolu Kuzey Yolu  kullanacak taşıtlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü  istikametine, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametini kullanacak taşıtlar TEM  Otoyolu'na yönlendirilecek.

Ayrıca, TEM Avrupa Otoyolu, Hal Yolu (O3), Sahil Kennedy Caddesi  Yenikapı'dan Bakırköy istikameti Sahil Yolu, Vatan Caddesi, Millet Caddesi,  Atatürk Bulvarı, Namık Kemal Caddesi, Bab-ı Ali Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi,  Ebusuud Caddesi, Ankara Caddesi (Ebusuud Caddesi ile Bab-ı Ali Caddesi arası),  Haliç Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi,  Büyük Reşitpaşa Caddesi, Fethibey Caddesi, Gençtürk Caddesi, Ordu Caddesi,  Türkeli Caddesi, Kadırga Limanı Caddesi, Piyer Loti Caddesi, Tiyatro Caddesi ve  Koska Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılacak.

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