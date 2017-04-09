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Emrah Başsan Cimbom'a geri dönüyor

Galatasaray'ın Fortuna Sittard'a kiraladığı tecrübeli orta saha oyuncusu Emrah Başsan sarı kırmızılı kulübe geri dönüyor.

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Galatasaray'ın devre arasında Hollanda 2. Ligi takımlarından Fortuna Sittard'a kiraladığı Emrah Başsan gösterdiği performansla yüzleri güldürüyor.

Bu sezon Hollanda ekibiyle 22 maça çıkan Emrah, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Takımıyla ilk haftalarda suskun olmasına rağmen, son haftalarda yükselişe geçen Emrah, Cim-Bom için gelecek sezon planlaması içerisinde yer alabilir. Tudor, Emrah' ı yakından takip ediyor.

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