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Emre Akbaba, Galatasaray'a transferi için hocasından yardım istedi

Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, Galatasaray'a transfer olmak için hocası Mesut Bakkal'dan yardım istedi.

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Galatasaray ile anlaşan Alanyasporlu Emre Akbaba, transferinde yardımcı olması için teknik direktör Mesut Bakkal ile görüştü.

Emre Akbaba, hocasına, "Hocam, lütfen yardımcı olun. Galatasaray'a gitmek istiyorum" dedi.

Mesut Bakkal da bunun üzerine Emre Akbaba'yı önceki günkü Sivasspor maçının 11'inden çıkartıp son yarım saatte oynattı. Mesut Bakkal'ın Alanyaspor yöneticilerine, "Emre'nin aklı Galatasaray'da. Sezon sonu bedavaya gideceğine bir orta yol bulup şu işi halledelim" dediği belirtildi.

(Futbol Arena)

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