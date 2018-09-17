Emre Akbaba'nın kasık bölgesinde zorlanma

G.SARAY, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında yarın evinde oynayacağı Lokomotif Moskova karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Kasımpaşa karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan Emre Akbaba’nın yapılan tetkikler sonrası kasık bölgesinde zorlanma bulguları tespit edildi. Akbaba, günü aktif dinlenme ve salon çalışmasıyla geçirdi. Emre Akbaba tam olarak iyileşmedi. Lokomotif Moskova karşılaşmasında forma giyememesi halinde onun yerine Belhanda’nın şans bulması bekleniyor. Faslı futbolcu, ligde gördüğü kırmızı kartla tepki çekmişti.

(Aksam)