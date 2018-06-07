Emre Akbaba'nın tek derdi Galatasaray'a gelmek
Alanyaspor'da gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Emre Akbaba, Galatasaray'a çok yakın.
Başakşehir ve Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak istediği Emre, Galatasaraylı olduğu için futbol kariyerine Sarı-Kırmızılı forma altında devam etmek istiyor. Bunu bilen Galatasaray yönetimi de Akdeniz ekibine önümüzdeki hafta içinde resmi teklifini yapacak. Emre, geçen sezon Alanya formasıyla 32 maça çıktı ve 14 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
(Gunes)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.