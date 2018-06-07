Emre Akbaba'nın tek derdi Galatasaray'a gelmek

Başakşehir ve Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak istediği Emre, Galatasaraylı olduğu için futbol kariyerine Sarı-Kırmızılı forma altında devam etmek istiyor. Bunu bilen Galatasaray yönetimi de Akdeniz ekibine önümüzdeki hafta içinde resmi teklifini yapacak. Emre, geçen sezon Alanya formasıyla 32 maça çıktı ve 14 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

(Gunes)