Emre Akbaba'nın yeni takımı Başakşehir

Alanyaspor gecen sezon Emre için Başakşehir’le anlaşmaya varmıştı ama...

Adı sık sık Galatasaray ile anılmasına rağmen Başakşehir’le de flört halinde olan tecrübeli futbolcu Başakşehir’le anlaşmaya vardı. Her iki kulübün başkanları Emre transferinde ortak noktada buluşurken, 25yaşındaki futbolcunun inadının kırılması bu transferi mutlu sona ulaştırdı.

Bir sonraki satıştan yüzde 15 pay

Başakşehir ile Alanyaspor’un anlaşmasına göre Emre’nin bonservisine 5 milyon euro ödenecek. Bu paranın yarısı peşin, kalan tutar ise 2 yıl sonra verilecek. Ayrıca kontratta yazan bir diğer madde ise Alanyaspor’un Emre Akbaba’nın bir sonraki satıştan alacagı yüzde 15 pay. (Akşam)