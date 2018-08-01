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Emre Akbaba'nın yeni takımı Başakşehir

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve milli takıma kadar yükselen Emre Akbaba’nın yeni takımı belli oldu.

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Alanyaspor gecen sezon Emre için Başakşehir’le anlaşmaya varmıştı ama...
 
Adı sık sık Galatasaray ile anılmasına rağmen Başakşehir’le de flört halinde olan tecrübeli futbolcu Başakşehir’le anlaşmaya vardı. Her iki kulübün başkanları Emre transferinde ortak noktada buluşurken, 25yaşındaki futbolcunun inadının kırılması bu transferi mutlu sona ulaştırdı.
 
Bir sonraki satıştan yüzde 15 pay
 
Başakşehir ile Alanyaspor’un anlaşmasına göre Emre’nin bonservisine 5 milyon euro ödenecek. Bu paranın yarısı peşin, kalan tutar ise 2 yıl sonra verilecek. Ayrıca kontratta yazan bir diğer madde ise Alanyaspor’un Emre Akbaba’nın bir sonraki satıştan alacagı yüzde 15 pay. (Akşam)

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