Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Başakşehir, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla birlikte saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve ağırlık çalışmasıyla devam etti. Daha sonra Başakşehirli oyuncular şut çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise İstanbul ekibi çift kale maç yaptı.

Dün akşam saatlerinde kampa katılan Marcio Mossoro, bugün ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Gael Clichy'nin bu akşam kampa katılacağı öğrenilirken, ayrıca Joseph Attamah ve Emmanuel Adebayor ise 7 Ocak Pazar günü kampa dahil olacak.

Başakşehir'in şut çalışması yaptığı esnada kaptan Emre Belözoğlu ise sakatlık yaşadı. Sol arka adalesinde hafif ağrı hisseden Emre Belözoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı yakından ilgilenirken, bir süre sonra tecrübeli oyuncu antrenmanı yarıda bırakarak kamp yaptıkları otele geçti. Emre Belözoğlu'nun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.

DHA