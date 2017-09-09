Emre Belözoğlu: Bugün kendi oyunumuzun altında kalmamıza rağmen kazanmasını bildik

Emre’nin açıklamaları şu şekilde:

"Oyunumuzun altında kalmamıza rağmen kazandık"

"Burada çok mutlu, hüzünlü günlerimiz oldu. Bugün bana gösterilen teveccüh. İyi izler bıraktığımı gösteriyor. Sezon başlamadan önce 4 tane sert maç oynadık. Bunun faydasını gördük. Bugün kendi oyunumuzun altında kalmamıza rağmen kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

"Herkesi yenebilecek takımız"

"Topa hakim olduğumuzda, Türkiye'de herkesi yenebilecek takımız. Bana sahip çıkan Başakşehir camiasına da teşekkür ederim"