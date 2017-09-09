Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Emre Belözoğlu: Bugün kendi oyunumuzun altında kalmamıza rağmen kazanmasını bildik

Medipol Başakşehir'in 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçı sonrasında kaptan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emre’nin açıklamaları şu şekilde:

"Oyunumuzun altında kalmamıza rağmen kazandık"

"Burada çok mutlu, hüzünlü günlerimiz oldu. Bugün bana gösterilen teveccüh. İyi izler bıraktığımı gösteriyor. Sezon başlamadan önce 4 tane sert maç oynadık. Bunun faydasını gördük. Bugün kendi oyunumuzun altında kalmamıza rağmen kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

"Herkesi yenebilecek takımız"

"Topa hakim olduğumuzda, Türkiye'de herkesi yenebilecek takımız. Bana sahip çıkan Başakşehir camiasına da teşekkür ederim"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erbil'e organ taşıyan THY uçağına kalkışta öncelik verildi

Erbil'e organ taşıyan THY uçağına kalkışta öncelik verildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA