Emre Belözoğlu: Fenerbahçe bize karşı iyi motive olacaktır

Emre Belözoğlu, yıllar sonra milli takıma çağırılmanın mutluluğunu yaşadı. Tecrübeli oyuncu, milli görevin ardından gözünü, cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesine çevirdi.

Yıllarca kaptanlığını yaptığı Sarı-Lacivertliler’e karşı bir kez daha rakip olarak sahaya çıkacak olan Emre, maçla ilgili Fanatik’e konuştu.

‘İyi motive olacaklar’

Yıldız futbolcu, her iki takımı da zor bir maçın beklediğini söyledi. Emre Belözoğlu, “Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligdeki ilk galibiyetini aldı. Şimdi hedefleri, taraftarları önünde de ilk 3 puanına uzanmak. Çok iyi bir şekilde motive olacaklar. Fenerbahçe’nin formda ya da formsuz olması fark etmez, Kadıköy her zaman, her takım için zor bir deplasmandır” ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, Sarı-Lacivertliler’in çok iyi bir kadroya sahip olduğunu söyleyerek, “Başlarında da takımı çok iyi tanıyan Aykut Kocaman var. Belki sezona istedikleri gibi başlayamadılar ancak iyi bir hava yakalarlarsa, bunun devamını getirirler. Bunu başarmak için de bizi yenerek seri başlatmak isteyecekler. Zorlu bir mücadele olacak. Bizim de tek amacımız, Kadıköy’den galibiyetle ayrılmak” dedi.

‘Lig çekişmeli geçecek’

Emre, bu sezon ligin de çok çetin geçeceğini söyledi. Başarılı futbolcu, “Birçok takım çok iyi kadrolar kurdu. Şampiyonluk için kıyasıya bir yarış olacak. Son yılların en çekişmeli sezonlarından birini yaşayabiliriz” diye konuştu. 37 yaşındaki orta saha oyuncusu, uzun bir aradan sonra milli takıma çağırılmasıyla ilgili olarak ise, “Ay-Yıldızlı formayı yeniden giymek benim için büyük bir mutluluk oldu” sözleriyle duygularını paylaştı.