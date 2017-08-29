Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin kapısından döndü

Radyospor’dan Özgür Sancar’ın edindiği bilgiye göre, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında tecrübeli futbolcunun Sarı- Lacivertli takıma dönüşüyle ilgili yapılan görüşme anlaşmayla sonuçlanmadı.

Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu’nun transferini istiyordu. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise temel oyunculardan bir tanesi olan Emre’nin ayrılması durumunda takımın lig ve Avrupa Ligi’ndeki hedeflerinden uzaklaşacağını belirterek, takımda kalmasını istedi.