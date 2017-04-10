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Emre Belözoğlu Galatasaraylıları çıldırttı!

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Başakşehir formasıyla Galatasaray'ı yendikten sonra ekranlara geldi. Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun görüntüsü, sarı-kırmızılıların tepkisien yol açtı. Fenerbahçeliler ise Emre Belözoğlu'na destek verdi.

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Emre Belözoğlu, Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının bitiminde büyük bir mutluluk yaşadı.
 
Yayıncı kuruluş ekranlarında son düğün ardından daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu görüntüye geldi. Emre Belözoğlu'nun maç bitiminde canlı olarak yayınlanan kahkahaları Galatasaraylı taraftarları kızrdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Emre Belözoğlu'na sosyal medya üzerinden sert tepkiler gösterdi.
 
Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşımlarda bulundular. Sarı-lacivertliler, maç sonu görüntüleri nedeniyle Emre Belözoğlu'na "Büyüksün kaptan" şeklinde yorumlar yaptılar.

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