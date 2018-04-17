Emre Belözoğlu: Tekmeyi ben atsam olay olur, ancak tekmeyi Emre, Arda yerse sıkıntı yok
Galatasaray maçında kenara dönerek, 'Yazın bu hareketleri' işareti yaparak Halil Umut Meler'e tepki gösteren Emre Belözoğlu'nun 'Tekmeyi ben atsam olay olur, ancak tekmeyi Emre, Arda yerse sıkıntı yok' dediği öğrenildi.
Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının 45. dakikasında yaptığı hareketle gündeme damgasını vurmuştu. Gördüğü sarı kartın ardından kenarıya dönerek, “Yazın bunları” dercesine bir işaret yapan Emre’nin bu hareketi kime yaptığı gece boyunca konuşuldu.
Belözoğlu, bu tartışmalara son noktayı da yine kendisi koydu.
Arda Turan ile birlikte Türk Telekom Stadı’nda en çok tepki alan isim olan tecrübeli futbolcu, bu hareketin spor yazarlarına olduğunu ima etti. Turuncu-lacivertli futbolcu, “Genelde bize yapılan konuşulmaz. Ama benim etmediğim küfür bir hafta konuşulur gibisinden yaptım” ifadesini kullandı.
Ben atsam...
Kamuoyunda isimlerinin çıktığı için kendilerine yapılanların gözardı edildiğini de dile getiren Emre Belözoğlu, “Tekmeyi ben atsam olay olur. Ancak tekmeyi Emre, Arda yerse sıkıntı yok!” diyerek bu konuda çifte standart uygulandığını söyledi.
(Milliyet)
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