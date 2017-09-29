Emre Belözoğlu UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu adayları arasında
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu adayları belli oldu. Adayların arasında sürpriz bir isim yer aldı.
Braga'ya harika bir frikik golü atan Emre Belözoğlu da adaylar arasında...
Öte yandan Lokomotiv Moskova formasıyla hat-trick yapan eski Beşiktaşlı Fernandes de listeye girdi.
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