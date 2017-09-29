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Emre Belözoğlu UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu adayları arasında

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu adayları belli oldu. Adayların arasında sürpriz bir isim yer aldı.

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Braga'ya harika bir frikik golü atan Emre Belözoğlu da adaylar arasında...

Öte yandan Lokomotiv Moskova formasıyla hat-trick yapan eski Beşiktaşlı Fernandes de listeye girdi.

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