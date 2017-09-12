Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir Ludogorets maçında forma giyebilecek
UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçına çeviren Başakşehir’de hafif sakatlığı bulunan kaptan Emre ve Mahmut’un durumları merak konusuydu. Emre kritik randevuda oynayabilecek durumda olduğu öğrenilirken, Mahmut, özel atel ile antrenmanlara katılabilecek.
Fenerbahçe’yi deplasmanda devirip rotayı perşembe günü Ludogorets ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçına çeviren Başakşehir’de hafif sakatlığı bulunan kaptan Emre ve Mahmut’un durumları merak konusuydu. Yapılan kontrollerin ardından Emre’nin kritik randevuda oynayabileceği öğrenilirken, kulüpten Mahmut’la ilgili yapılan açıklamada ise, “Fenerbahçe ile yapılacak maçta bir ikili mücadele sonucunda elinin üzerine düşerek, oyuna bandajla devam eden Mahmut Tekdemir’in sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edildi. Kendisi için yapılan özel atel ile bugünden itibaren takım antrenmanlarına katılabilecek” denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.