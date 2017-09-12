Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir Ludogorets maçında forma giyebilecek

Fenerbahçe’yi deplasmanda devirip rotayı perşembe günü Ludogorets ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçına çeviren Başakşehir’de hafif sakatlığı bulunan kaptan Emre ve Mahmut’un durumları merak konusuydu. Yapılan kontrollerin ardından Emre’nin kritik randevuda oynayabileceği öğrenilirken, kulüpten Mahmut’la ilgili yapılan açıklamada ise, “Fenerbahçe ile yapılacak maçta bir ikili mücadele sonucunda elinin üzerine düşerek, oyuna bandajla devam eden Mahmut Tekdemir’in sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edildi. Kendisi için yapılan özel atel ile bugünden itibaren takım antrenmanlarına katılabilecek” denildi.