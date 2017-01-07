Emre Belözoğlu ve Visca'ya Fenerbahçe kancası
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başakşehir'in iki yıldızı Emre Belözoğlu ve Edin Visca'nın transferlerinin ne kadar zor olsa da şampiyonluk için kilit önem taşıdığını söyledi.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk imzayı Oleksandr Karavaev’e attırdı. Sarı-Lacivertliler, Mehmet Ekici’yi de bitirme noktasına geldi.
Taraftarlar, Ekici ile ilgili resmi açıklama beklerken; Dick Advocaat yönetimden sürpriz bir talepte bulundu. Hollandalı teknik adam, doğrudan başkan Aziz Yıldırım’la konuşarak lider Başakşehir’in en önemli iki ismini; Emre Belözoğlu ve Edin Visca’yı istedi.
‘Süper bir iş olur’
Advocaat’ın başkana, “Biliyorum, şampiyonluk yolundaki rakibimizden transfer yapmak çok zor. Ancak eğer Visca’yı hatta bir de Emre Belözoğlu’nu alabilirsek, bizim için süper olur. Bu iki oyuncuyla şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmış oluruz. Bu nedenle imkanımız elverdiğince Visca ve Emre için elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yönetimin bu talep sonrası girişimlere başlaması bekleniyor.
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