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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye: Beni anlayın, dönemem

Fenerbahçe ile her transfer döneminde ismi anılan eski kaptan Emre Belözoğlu transfer iddialarına yanıt verdi.

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‘Beni anlayın, dönemem’

Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye döneceği yolunda iddialar bulunan Emre Belözoğlu, son noktayı koydu. İlk yarının lideri Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre'nin, kendisini arayıp nabız yoklayan Teknik Direktör Aykut Kocaman'a, "F.Bahçe her zaman kalbimde. Ancak Göksel (Gümüşdağ) Başkan'a ve Abdullah Hoca'ya sözüm var. Beni anlayın, dönemem" dediği öğrenildi.

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