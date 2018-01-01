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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ret!

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, kendisini arayan Aykut Kocaman'a 'Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı'ya sözüm var' dedi.

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Yeniden takıma dönmesi gündeme gelen Emre Belözoğlu, teklifi kibarca geri çevirdi. Tecrübeli oyuncunun, kendisini arayarak nabız yoklayan Aykut Kocaman'a, "Fenerbahçe her zaman kalbimde. Ancak Göksel (Gümüşdağ) Başkan'a ve Abdullah Hoca'ya sözüm var. Beni anlayın" yanıtını verdiği bildirildi.

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