Emre Can Coşkun, Adanaspor'a kiralandı
Göztepe, savunma oyuncusu Emre Can Coşkun'u TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor'a kiraladı.
İzmir ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Emre Can sezon sonuna kadar kiralık olarak Adanaspor forması giyecek.
Açıklamada, Emre Can Coşkun'a sezonun ikinci yarısında başarılar dilendi.
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