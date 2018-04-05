Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Emre Can önümüzdeki sezon Juventus forması giyecek

Sports İllustrated yazarı Grant Wahl, Khedira ile Emre Can'ın transferi hakkında konuştuklarını anlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emre Can'ın sezon sonunda Liverpool ile olan sözleşmesi bitiyor. Bilindiği gibi, Liverpool'un yoğun uğraşlarına rağmen Alman oyuncu henüz takımıyla sözleşmesini yenilemeye yanaşmadı.

Real Madrid, Juventus gibi birçok dünya devi ise yıldız futbolcuya gözünü dikmiş durumda.

'KHEDİRA BANA EMRE'Yİ SÖYLEDİ'

Sports İllustrated yazarı Grant Wahl, Emre'nin transferi hakkında konuşmak için Almanya Milli takımından takım arkadaşı Sami Khedira'ya ulaştı.

Kendi köşesinden görüşmesini aktaran Grant Wahl, "Khedira ile görüştüm ve o bana Emre'nin Juventus'a geleceğini söyledi" dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu 'Durmayacağız'!

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu 'Durmayacağız'!

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Gerçek Sadettin Köpek Kimdir? Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü

Gerçek Sadettin Köpek Kimdir? Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA