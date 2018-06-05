Emre Can resmen Liverpool'da

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Emre Can İtalyan ekibi ile 4 yıllık sözleşmenin altına imza atmaya hazırlanıyor.

Juventus bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Bu sezon Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un en güvendiği isimlerin başında gelen Emre Can sakatlığı nedeniyle sezonun son bölümünü kaçırmıştı.

Başarılı oyuncu Şampiyonlar Ligi finalinde de 2. yarıda oyuna dahil olmuştu.

Yaşadığı sakatlık Emre Can'ın Almanya milli takımına seçilmesinin de önüne geçmişti... 2014 yılında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Emre Can 167 kez giydiği Liverpool formasıyla 14 gol attı. (Bein Sports)