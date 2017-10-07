Emre Can'dan Philippe Coutinho'ya övgüler

Emre Can'dan Philippe Coutinho için övgü dolu sözler! İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, Coutinho kadar yetenekli bir futbolcuyu hayatı boyunca görmediğini belirtti.

2014 yılında Liverpool'a transfer olan Emre Can, sezon başında ismi Barcelona ile anılan Coutinho hakkında konuşurken, Brezilyalı futbolcu için ''Coutinho kadar yetenekli bir futbolcu hiç görmedim. Her şeyi yapabiliyor'' diye konuştu.

''ÇOK ŞANSLIYIM Kİ...''

Emre Can, Liverpool'da kalan yıldız futbolcu için ''Topla beraber harika işler yapıyor. Onun karşısında durabilmek çok zor. Gol atıyor, şut atıyor, Herkes, onun ne kadar harika olduğunu biliyor. Onunla beraber aynı sahada bulunup aynı takımda oynadığım için çok şanslıyım'' dedi.

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