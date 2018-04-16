Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Emre Çolak 1 milyon Euroya serbest kalabilir

Deportivo forması giyen Emre Çolak'ın sözleşmesinde 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyordu. Ancak İspanyol kulübü küme düşerse bu miktarın ne kadar olacağı ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emre Çolak Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol Kulübü Deportivo ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. İspanyol Kulübü Emre Çolak'ın sözleşmesine 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydurmuştu.

Deportivo 8 milyon Euro'ya satmadı

İspanyol kulübü ile ilk sezonda 36 maçta 3 gol atan ve 7 asist yapan Emre Çolak bir çok takımın transfer listesine girmişti. Hatta Sevilla ve Valencia gibi kulüpler Deportivo'nun kapısını 8 milyon Euro'dan çalmış ve olumsuz yanıt almıştı.

Küme düşerse 1 milyon Euro

Son iki haftayı galibiyet ile kapatan ancak düşme potasından kurtulması zor görünen Deportivo'da sezon sonu Emre Çolak'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde Deportivo küme düşerse 1 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

Clarence Seedorf'un gözdesi oldu

Bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Emre Çolak Hollandalı teknik direktör Clarence Seedorf'un göreve gelmesiyle adeta yeniden doğdu. Deportivo'nun Atletico Madrid'e 1-0 kaybettiği maçta muhteşem bir futbol ortaya koyan Emre takımının son iki maçı kazanmasında ise başrolü oynayan isim oldu.

Emre Çolak'ın Deportivo ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askeri araç yüklü Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı´ndan Geçti

Askeri araç yüklü Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı´ndan Geçti

Yıllar Yeşilçam'ın ünlülerini böyle eskitti

Yıllar Yeşilçam'ın ünlülerini böyle eskitti

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

Tüm dünya onların peşinde

Tüm dünya onların peşinde

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA