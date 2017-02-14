Emre Çolak 3. kez ayın futbolcusu
Emre Çolak, 3. kez Deportivo La Coruna'da ayın futbolcusu seçildi.
İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna forması giyen 25 yaşındaki Emre Çolak, başarılı performansı sonrası kulüp tarfından ödüllendirildi.
Bu sezon ligde 17 maça çıkan Emre, 3 gol atıp 7 de asist yaptı.
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