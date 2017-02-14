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Emre Çolak 3. kez ayın futbolcusu

Emre Çolak, 3. kez Deportivo La Coruna'da ayın futbolcusu seçildi.

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İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna forması giyen 25 yaşındaki Emre Çolak, başarılı performansı sonrası kulüp tarfından ödüllendirildi. 
 
Bu sezon ligde 17 maça çıkan Emre, 3 gol atıp 7 de asist yaptı. 

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