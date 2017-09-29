Emre Çolak: Saha içinde lider benim

İspanyol basınına konuşan Emre Çolak'ın açıklamaları şu şekilde:

"BEN BİR LİDERİM"

Ben bir liderim ve takımımın bana ihtiyacı var. Maçlara çıkmadan önce kendimi çok iyi motive ediyorum. Bu da beni saha içinde arkadaşlarım için lider yapıyor. Takımın bana ihtiyacı var. Deportivo'yu daha yukarılara taşımak için sonuca etki edici performans sergilemeliyim. Tabi ki bu söylediklerim saha içinde geçerli. Saha dışında hepimiz aynıyız ama saha içinde bir liderim ben.

"HENÜZ %100 PERFORMANSIMI VEREMEDİM"

Deportivo şu anda iyi durumda değil. Ben de kendi performansından memnun değilim. Henüz %100'ümü veremedim. Ancak bir gerçek var ki, o da takım haline hareket edebilmek. Bunu takım arkadaşlarımızla sık sık konuşuyoruz. Takım olarak hareket etmeliyiz. Hep birlikte hücum, hep birlikte savunma yapmalıyız. Ben de aynı şekilde kendi performansımı yukarı taşımayalım. Sonradan açılacağımı biliyorum. Umarım daha iyi olurum."

Emre Çolak Deportivo'da kaç gol attı?

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İspanya La Liga takımlarından Deportivo ile sözleşme imzalayan Emre Çolak, geçtiğimiz sezon La Liga'da 33 maçta 3 gol atmıştı. Emre Çolak bu sezon ise 3 maçta görev aldı ve henüz gol sevinci yaşayamadı.

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