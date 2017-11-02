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Emre Çolak sakatlandı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Deportivo La Coruna'da oynayan Emre Çolak antrenmanda sakatlandı.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Deportivo La Coruna'da oynayan Emre Çolak antrenmanda sakatlandı, Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor ise iyileşerek takımla antrenmanlara başladı.

La Liga'nın 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak Deportivo La Coruna'nın bugünkü antrenmanında, Emre Çolak sakatlandı. Sol ayağına aldığı bir darbeyle sakatlanan Emre Çolak, idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. İspanyol basını, Türk futbolcunun sakatlığının ciddi olmasa da cumartesi günü forma giymesinin şüpheli olduğunu yazdı.

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor ise sakatlıktan çıkarak, takımla antrenmanlara başladı. 16 Ekim'de deplasmandaki Las Palmas maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Emre Mor, geçen haftaki Malaga maçında kadroya alınmamıştı. Celta Vigo, 5 Kasım Pazar günü sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

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