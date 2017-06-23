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Emre Çolak: Transferimle ilgili yakında bir sürpriz olabilir

Adı Sevilla ve Valencia ile anılan Emre Çolak 'Transferimle ilgili yakında sürpriz olabilir' dedi.

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Futbol yaşantısını La Liga ekiplerinden Deportivo'da sürdüren Emre Çolak performansı ile İspanya'nın dev kulüplerini peşine taktı. Valencia ve Sevilla milli futbolcunun transferi için Deportivo'ya teklifleri yaptı.

Deportivo 10 milyon Euro istiyor

Galatasaray sözleşmesini uzatmadığı için Deportivo'ya bedelsiz bir şekilde transfer olan ve sözleşmesinde 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Emre için kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.

Bu söylentiler ve iddialar koşulurken Emre Çolak Bodrum'daki tatilini yarıda bırakıp yakın arkadadaşı Olcan Adın ile birlikte Barcelona'ya gitti. Yıldız futbolcunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım transfer için mi gitti sorusunu akıllara getirdi.

"Sürpriz bir gelişme yaşanabilir"

Fanatik'e konuşan Emre Çolak, "Olcan abiyle birlikte tatilimizi İspanya'da sürdüreceğiz. Bir süre Barcelona'da kaldıktan sonra İbiza'ya geçeceğiz. Transferim ile ilgili olarak Ahmet Bulut görüşmeleri sürdürüyor. Yakında bir sürpriz olabilir" ifadesini kullandı.

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