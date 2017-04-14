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Emre Mor Antalyaspor ile söz kesti

B.Dortmund'da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve Tuchel'le anlaşamayan Emre Mor, Antalyaspor'a transfer olma yolunda.

  • Futbol Arena
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Dortmund’da fazla forma şansı bulamadığı için kiralanması gündemde olan Emre Mor için sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın ilgilendiği milli oyuncu için Antalyaspor’un söz aldığı iddia edildi.

Sezon başında da oyuncuyu kiralamak isteyen Antalyaspor’un bu konuda avantajlı duruma geçtiği belirtildi. Antalya’da yayın yapan Kanal V’nin iddiasına göre; Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, genç oyuncuyla bir araya gelerek söz aldığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun menajeriyle de toplantı yapan Ali Şafak Öztürk’ün transferde büyük yol kat ettiği belirtildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Emre Mor’un Türkiye’ye transferi halinde ilk adresinin Antalyaspor olması konusunda söz verildiği ifade edildi.

Dortmund, Emre Mor’u kiralamak isterse Antalyaspor hemen harekete geçecek. Emre Mor bu sezon 14 resmi maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.

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