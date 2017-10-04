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Emre Mor, dedesi Hüseyin Mor'u defnetti

Celta Vigo'da oynayan yıldız futbolcu Emre Mor, dedesi Hüseyin Mor'un cenazesine katıldı.

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Emre Mor'un 69 yaşındaki dedesi Hüseyin Mor, kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 Ekim Pazartesi günü yaşamını yitirmişti. 

Hüseyin Mor için Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki Orta Camisi'nde öğle  vakti kılınan cenaze namazına Emre Mor'un yanı sıra babası Ersoy Mor, kardeşi  Hüseyin Mor ile ailenin akrabaları ve yakınları katıldı. Hüseyin Mor için Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki Orta Camisi'nde öğle  vakti kılınan cenaze namazına Emre Mor'un yanı sıra babası Ersoy Mor, kardeşi  Hüseyin Mor ile ailenin akrabaları ve yakınları katıldı. 

Genç futbolcu cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı. 

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