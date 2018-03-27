Emre Mor: Eğer Bilbao'yu yenersek Avrupa şansımızı artıracağız

La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen Emre Mor, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak istediklerini ve bunun için ligdeki Athletic Bilbao maçının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bu sezon Celta Vigo'da bir türlü beklenen performansa ulaşamayan Emre Mor, Bilbao maçı öncesi İspanyol basınına konuştu.

Milli oyuncumuz kazanmaları halinde Avrupa kupaları için şans yakalayacaklarını söylerken ''Athletic fiziksel olarak iyi bir takım. Biz ise top ayağımızdayken daha iyiyiz. Eğer Bilbao'yu yenersek Avrupa şansımızı da arttıracağız. Hedefim de bu'' dedi.

Emre Mor, kendisini çok iyi hissettiğini dile getirirken, ''Şu an eskiye göre çok daha iyi hissediyorum. Hatta son dönemdeki en iyi halimdeyim'' ifadelerini kullandı.

Celta Vigo, La Liga'nın 30. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.