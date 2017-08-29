Emre Mor resmen Celta Vigo'da

Emre Mor sağlık kontrolünden geçti ve öğleden sonra kendisini İspanyol ekibine bağlayan 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Danimarka pasaportuna sahip Türk oyuncunun Haziran 2022'ye kadar İspanyol kulübünün formasını giyeceği öğrenilirken Celta'nın Emre Mor'dan önceki en pahalı transferi 14 milyon euro'yla 2000 yılında transfer edilen Catanha'ydı.

Emre Mor Celta Vigo'dan yıllık 2 milyon euro maaş alacak.