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Emre Mor resmen Celta Vigo'da

Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Türk yıldızı Emre Mor, 12.5 milyon euroya Celta Vigo'ya transfer oldu.

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Emre Mor sağlık kontrolünden geçti ve öğleden sonra kendisini İspanyol ekibine bağlayan 5 yıllık sözleşmeye imza attı. 

Danimarka pasaportuna sahip Türk oyuncunun Haziran 2022'ye kadar İspanyol kulübünün formasını giyeceği öğrenilirken Celta'nın Emre Mor'dan önceki en pahalı transferi 14 milyon euro'yla 2000 yılında transfer edilen Catanha'ydı.  

Emre Mor Celta Vigo'dan yıllık 2 milyon euro maaş alacak.

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