Emre Mor transferi için Celta Vigo'yla anlaşan Galatasaray, opsiyon sorununu çözmeye çalışıyor

SARI-KIRMIZILILAR uzun bir süredir İspanya’nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor’la ilgileniyordu. Galatasaray’ın kiralama bedeli olmadan yaptığı 2 senelik teklife sıcak bakıldı. Çünkü Emre Mor’un başka bir talibi yoktu ve kadro dışı bırakılmıştı. İki kulüp arasında sadece 2 senenin sonunda sözleşmeye koyulması gereken satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı var. Celta Vigo, 8-10 milyon euro gibi bir rakam talep ediyor. Galatasaray ise 3-4 milyon euro civarında bir para önerdi. Tarafların 5-5.5 milyon euro arasında bir rakam karşılığı anlaşması bekleniyor. Milli futbolcuya ödenecek yıllık ücret ise belirlendi.

1.5 MİLYON GARANTİ

Emre Mor, Cim-Bom’dan senelik 1.5 milyon euro garanti para alacak. Ayrıca kazanılan puan başına 5 bin euro maç başı ücreti olacak. Yani beraberliklerde 5, galibiyetlerde ise 15 bin euroyu da cebine koyacak. Bu transferin en geç 15 gün içinde netleşmesi bekleniyor.

ASLAN İÇİN REDDETTİ

İNGİLİZ ekibi Watford, Kasımpaşa’ya 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini yatırarak golcü oyuncu Trezeguet’yi kadrosuna katmak istedi. Mısırlı yıldız ise Galatasaray’ın büyük bir kulüp olması, Fatih Terim’in ona olan ilgisi ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle İngiliz ekibinin 4 senelik teklifini kabul etmedi.

(Akşam)